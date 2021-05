A UeD ormai le litigate tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono un must. I due volti iconici del dating show di Maria De Filippi sono come cane e gatto. Non possono stare nella stessa stanza senza discutere. Ovviamente, la prima iniziare di solito è Tina Cipollari, che non perde mai occasione per mortificare la povera Torinese.

Stavolta, però, la furia bionda di UeD forse ha esagerato. Le dure parole che Tina rivolge alla dama lo colpiscono tanto da farle avere un malore. A rivelare l’accaduto è la stessa Gemma, nel corso della trasmissione. Vediamo meglio che cosa è successo. La Galgani, seduta al centro dello studio, ha raccontato di uno spiacevole episodio avvenuto con l’opinionista.

Stando al racconto della dama del trono over, Tina le avrebbe teso un vero e proprio agguato in camerino. La Cipollari si era nascosta dietro una tenda e, per spaventare Gemma, la aperta di scatto facendole prendere un colpo. Tina all’inizio ha negato tutto quanto quello che la dama stava raccontando, dandole della bugiarda. L’opinionista, in particolare, continuava a chiedere insistentemente alla Torinese se avesse qualche testimone di questo racconto.

A confermare la versione di Gemma è la stessa De Filippi, che smaschera la Cipollari facendo crollare il suo alibi. A quel punto l’opinionista non ha potuto che ammettere la marachella, ridendo. Inutile dire che la vicenda non si è risolta con una risata: questo episodio ha dato vita ad una furibonda lite tra le due donne. Gemma, infatti, ha tenuto particolarmente a raccontare nel dettaglio quanto avvenuto dietro le quinte.

Il motivo? La torinese ha davvero rischiato un brutto malore. Gemma ha raccontato di aver sentito i battiti a mille, e di aver dovuto chiedere addirittura l’intervento della redazione. La Cipollari ha cercato Di minimizzare l’avvenuto. Gemma Galgani non ha avuto un vero e proprio malore quindi non c’era un vero problema.