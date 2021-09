È da poco iniziata la stagione di UeD. Sono già tante le novità e i colpi di scena che queste prime puntate hanno regalato al pubblico. L’attenzione si incentra su un uomo Salentino di ben 91 anni di nome Alessandro. Il nuovo cavaliere ha deciso di mettersi in gioco e prende parte, al parterre maschile del trono over, con l’unico scopo di vivere emozioni vere.

Nonostante la sua veneranda età, Alessandro ha preso la decisione di mettersi in discussione per trovare la donna della sua vita. A quanto pare ha anche le idee molto chiare. Il cavaliere di UeD dichiara già di non avere nessun interesse per le donne come Sara e Isabella. E si dice invece interessato a altre donne del parterre femminile.

Da lì a breve, la conduttrice Maria De Filippi propone ad Alessandro la conoscenza di Gemma e lui risponde così: “Gemma l’ammiro per la sua eleganza, per il suo carattere e per quello che ha fatto, ma non è il mio tipo”.

Sentendo tali parole, non poteva non intervenire Tina, la quale coglie l’occasione per attacca e discutere con la Galgani: “Nemmeno un 91 enne ti vuole”. Si scatena così al centro studio la discussione. A quanto pare l’estate non ha placato gli animi delle due nemiche, che non mancano occasione per punzecchiarsi l’una con l’altra.

Gemma fa il suo ingresso nello studio da Diva, con il suo nuovo décolleté. La dama ha pensato bene di mettere in mostra le sue nuove forme con un look audace. Una scollatura con un vedo non vedo che lascia di stucco anche la padrona di casa Maria De Filippi. Infatti la conduttrice punta l’attenzione sulla scollatura della dama e dice: “Non si può non notare il tuo seno”. Tina la definisce incoerente e ridicola: “Ti sei rifatta il seno solo per attirare l’attenzione dei Cavalieri più giovani”.

