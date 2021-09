La nuova stagione di UeD è appena iniziata ed è già carica di novità e colpi di scena. Uno storico cavaliere del programma, ha da poco fatto riaccendere i riflettori su di sé. Si era già parlato di lui nel 2013 per l’interesse e un piccolo flirt avuto con un’ex dama del parterre femminile: Barbara De Santi.

Stiamo parlando di Graziano Amato, l’uomo in quel periodo decise di abbandonare il programma, perché convinto di aver trovato l’amore vero con Liat Cohen. Una relazione durata per diversi anni, ma purtroppo finita. Il cavaliere tornato single, prende la decisione di fare nuovamente il suo ingresso nel dating show.

All’inizio della nuova stagione Amato non si nasconde e si dichiara sin da subito interessato a una storica dama amata e seguita da molti telespettatori. Stiamo parlando proprio di lei Ida Platano. Le sue parole sono state: “Non so come fa una persona a non sfiorare una donna così bella. Dalla TV sei bellissima, ma dal vivo chapeau!”. Graziano è un napoletano, agente di commercio. Attualmente si è da poco trasferito in Basilicata.

L’uomo è del segno del leone e un tempo, anche imprenditore di un brand di gioielli. Oggi è un cavaliere del parterre maschile di UeD e sembra intenzionato a rubare il cuore della bella Ida. Ma non troverà strada facile, visto che la bella dama è molto contesa.

Infatti c’è un altro pretendente convinto e determinato a conquistare la donna: lui si chiama Marcello. Tra i due uomini sono già scoppiati i primi attriti. Ma non solo, Amato si è scontrato duramente anche con un altro cavaliere Armando. Tra i due è evidente che non scorre buon sangue. I loro confronti sono duri e pieni di attrito. Non ci resta che attendere le novità che questa scoppiettante nuova stagione ci sta già dando e ci darà.

