È da poco iniziata la nuova stagione di UeD. In solo una settimana sono esplosi nuovi interessi e dinamiche piccanti. Quest’ultima edizione si preannuncia molto interessante. I riflettori si accendono su un volto storico del dating show. Stiamo parlando proprio di lui: il Cavaliere partenopeo Armando Incarnato, il quale non perde tempo e va subito al sodo.

Rivolge il suo interesse su una dama del parterre femminile di nome Marika. I due hanno già fatto diverse esterne insieme e Incarnato, al centro studio, su di lei dice queste parole: “Ha una bella anima di cui potersi innamorare. Credo per esperienza di vita che ci si innamori dell’anima di una persona”. Ma a quanto pare tra i due c’è stato qualcosa di più.

Gianni Sperti non si lascia sfuggire l’occasione per attaccare Armando. Come tutti i telespettatori ben ricorderanno tra i due non scorre buon sangue. L’opinionista di UeD, mette in guardia la dama sulla poca affidabilità che secondo lui il cavaliere trasmette. Marika, dal canto suo, si dice consapevole di ciò che l’aspetta, ma comunque interessata al partenopeo. Incarnato al centro studio fa così una rivelazione a bruciapelo.

Rivela che tra di loro c’è stato qualcosa di più di un solo trascorrere insieme dei piacevoli momenti. In realtà ci sono stati anche diverse effusioni. Il cavaliere in tal senso dice: “Siamo usciti: ci sono stati baci, carezze e abbracci”. La dama è visibilmente coinvolta: “Non voglio precludermi la conoscenza. Anche se vivo a Palermo e lui a Napoli vediamo come va”.

Gli opinionisti sono convinti che anche questa storia non avrà un lieto fine. Il Napoletano però afferma di voler trovare l’amore per avere un secondo figlio e regalare così un fratellino o una sorellina a sua figlia Mia. Sarà l’anno della svolta? Non ci resta che attendere i risvolti di questa nuova stagione.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: