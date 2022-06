Cecilia Zagarrigo, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono stati derubati nel fine settimana. Gli ex protagonisti del dating show UeD di Maria De Filippi, al rientro a casa dopo un weekend passato fuori, hanno trovato le loro rispettive case sottosopra e ne sono rimasti profondamente colpiti.

Claudia infatti per lo spavento preso alla vista delle condizioni dell’abitazione si è sfogata con i suoi fan: “Ci sono entrati in casa, non sappiamo se stanotte o stamattina presto, ma sicuramente questa notte”.

“Non hanno trovato quello che cercavano quindi se la possono benissimo prendere in quel posto. Quello che è certo è che è bruttissimo sapere che qualche topo di fogna, perché per me sono dei topi di fogna, balordi, entrano in casa tua, toccano le tue cose, ti smantellano tutto”.

“Quella è la cosa più brutta. Però si sistema tutto, l’importante è che noi non eravamo in casa. Non hanno preso nulla di valore. Le finestre si aggiusteranno e amen, è andata così. Volevo ringraziare tutti per i messaggi e vi volevo tranquillizzare”.

Invece il fidanzato ha deciso di mostrare a tutti, attraverso dei video condivisi con il suo account Instagram, tutto il trambusto lasciato dai ladri. Sicuramente i due dopo la brutta esperienza appena vissuta decideranno di attuare delle nuove misure di protezione e sicurezza per la propria casa, per evitare che situazioni del genere si ripetano in futuro.

La stessa situazione sfortunatamente l’ha vissuta anche un’ex corteggiatrice di UeD di alcuni anni fa, il suo nome è Cecilia Zagariggo. La bella ragazza è rimasta nel cuore di molte persone. Oggi nonostante sia passato molto tempo dalla sua partecipazione al programma ha ancora molti seguaci sui suoi profili social, dove condivide parte della sua vita.

Anche Cecilia una volta fatto rientro a casa ha vissuto un brutto quarto d’ora, condiviso in una storia nella quale si poteva vedere l’appartamento completamente devastato. Ha commentato con testuali parole: “Mi fate schifo. Siete delle me***”.