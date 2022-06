Veronica Raimondi, il retroscena su Maria de Filippi: “Dietro le quinte di Uomini e Donne mi ha detto…”

Veronica Raimondi è stata una delle troniste più apprezzate ed amate dell’ultima edizione di Uomini e Donne. La ragazza ha fatto la sua scelta su Matteo Farnea ed oggi i due appaiono più innamorati che mai anche all’esterno dei riflettori del programma.

Veronica e Matteo hanno anche trascorso di recente un fine settimana insieme alle terme di Bormio. Veronica dopo la sua esperienza ha affidato a diversi giornali le sue opinioni su questa avventura.

“Mi sono resa conto che il mio cuore mi portava da lui. Una cosa di cui siamo certi è che non abbiamo intenzione di vederci ogni tot. Vogliamo cercare un equilibrio, un posto in cui vivere e che ci permetta di sentirci realizzati. Convivenza o vivere nella stessa città.” – ha detto a riguardo la scelta di Matteo.

Veronica Raimondi, il parere sulla scelta di Luca Salatino

Veronica ha poi detto il suo parere anche su un altro tronista del programma Luca Salatino e la scelta di Soraia Ceruti.

“Nulla togliere a Lilli, Soraia l’ho sempre vista una ragazza molto pulita e semplice” – ha detto.

Fonte: web

Un appunto anche su un protagonista del trono over Franco Fioravanti con cui aveva avuto una discussione per difendere Gemma Galgani.

“Se mi stai ascoltando, Franco, non mi stai simpatico. Uno che si comporta così non lo definisco neanche uomo. Lui è un maschietto che cerca di corteggiare.” – le sue parole.

Infine al settimanale Nuovo Veronica ha confessato cosa gli ha detto Maria De Filippi dietro le quinte dopo la sua scelta.

“Lei è stata molto contenta per noi. Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’. Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla” – le sue parole.