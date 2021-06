La stagione di UeD è finita ed è giunto il momento per i protagonisti del trono over di tirare le somme di questa annata. Aldo Farella ha deciso di farlo per mezzo di un’intervista in cui parla della dama Torinese Gemma Galgani, facendo un paragone che sicuramente non farà piacere alla dama.

Il cavaliere, infatti, ha accostato il carattere di Gemma a quello della dama che attualmente sta frequentando, ovvero Isabella Ricci. Aldo e la Galgani si stavano conoscendo mentre il cavaliere stava portando avanti anche la frequentazione con Isabella, questo ha fatto sì che i due si dividessero.

Ora, a distanza di qualche tempo, il cavaliere ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni al magazine ufficiale di UeD, esponendo apertamente la sua opinione. Ai microfoni della rivista il cavaliere ha dichiarato queste parole: “Ho mandato un messaggio a Gemma Galgani. Ma ha raffreddato le mie intenzioni, che erano quelle di conoscerla anche solo in amicizia. Mi ha spiazzato quando è tornata sui suoi passi dopo che io avevo chiesto altri numeri, tra cui quello di Isabella“.

Dopodiché Aldo ha rivelato quali sarebbero i suoi piani per il futuro. Il cavaliere desidererebbe molto ritornare nel parterre maschile del trono over a settembre, in modo da poter continuare a cercare l’amore della sua vita. Ecco le sue parole: “Salvo qualche miracolo estivo, che mi permetta di incontrare la donna della mia vita”.

Come anticipato, Aldo ha parlato anche di Isabella, che attualmente è la dama del parterre femminile più apprezzata. La donna è ben vista sia dei telespettatori che dal cast di UeD. Il punto di forza della dama, ormai si sa, è la sua pacatezza: “È più categorica di Gemma, ma a suo modo è sensibile. È meno per i particolari e più per la sostanza”. Insomma, palesemente un confronto tra le due dame. Chissà come la prenderà Gemma.