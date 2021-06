Nella scorsa edizione di UeD, Roberta Di Padua è stata senza dubbio uno dei personaggi più discussi. La fine della relazione con Riccardo Guarnieri è accompagnata da una grande quantità di polemiche. L’ex cavaliere, infatti, ha fatto delle dichiarazioni che hanno minato la reputazione di Roberta.

Ma pare proprio che l’ex dama sia pronta a dimenticare tutto e tornare sui suoi passi. Infatti, i fan del dating show di Maria De Filippi hanno notato che Roberta ha pubblicato molte storie nostalgiche, dicendosi abbastanza abbattuta. Niente sembra andare nel verso giusto per la dama. Le storie pubblicate dalla Di Padua su Instagram, sembrano essere dirette e riferite proprio al suo ex Riccardo Guarnieri, di cui forse sente la forte mancanza.

Nonostante la loro storia sia finita in modo burrascoso e con uno scontro decisamente accesso, Roberta non ha mai smesso di pensare a Riccardo. Le cose sembravano andare per il meglio per la Di Padua, soprattutto dopo aver avuto modo di parlare con Ida Platano e confrontarsi con lei. Evidentemente si è trattato solo di un’illusione temporanea, dato che adesso Roberta sta di nuovo soffrendo.

Ai suoi followers, Roberta ha raccontato di aver avuto una pessima giornata e di sentirsi molto malinconica. Tornare dalla vacanza in Sardegna, è stato per lei come uno schiaffo che l’ha riportata alla realtà. La breve villeggiatura in compagnia delle persone che ama, è stata benefica e utile per allontanarsi dalle polemiche, ma tornare è difficoltoso.

Su Instagram, Roberta ha chiesto anche un consiglio ai suoi fans proprio circa la sua relazione con Riccardo. L’ex dama di UeD cercava disperatamente un modo di superare la tristezza per la fine del loro rapporto. Una cosa che tormenta Roberta è sicuramente il totale silenzio di Riccardo. L’ex cavaliere infatti ha completamente smesso di usare i suoi social, preferendo non dire nulla.