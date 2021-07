Nel corso della scorsa edizione di UeD, si può ben dire che Aldo Farella è stato il cavaliere che è riuscito ad avvicinarsi di più a Gemma Galgani. Dopo un inizio appassionato, però, questa frequentazione è andata scemando per scelta della stessa dama Torinese. Al che Aldo, deluso, ha intrapreso una frequentazione con la nuova dama del parterre femminile nel trono over Isabella Ricci.

Anche questa frequentazione, purtroppo, si è conclusa per il cavaliere con un sonoro due di picche. A distanza di più di un mese dalla chiusura del programma per le vacanze estive, Aldo decide di aprire il suo cuore rivelando la sua delusione. La rivelazione del cavaliere è affidata al magazine ufficiale di UeD. A quanto pare, Aldo incolpa totalmente Gemma se le cose tra lui e la Ricci sono andate male.

Questa la confessione del cavaliere: “A causa di Gemma è finita la mia frequentazione con Isabella, che magari si sarebbe potuta trasformare in una bella amicizia. Noi dovevamo rivederci ma poi Gemma è tornata sui suoi passi, verso di me, e Isabella ha deciso di chiudere la nostra conoscenza”. Questo sarebbe stato senza dubbio uno dei motivi che la portata allontanarsi dalla data Torinese.

Recentemente, Gemma aveva anche insinuato delle accuse pesanti contro il cavaliere. La dama ha voluto lasciare intendere di essere stata usata da Aldo solo per la sua visibilità. Queste affermazioni hanno molto infastidito Farella, che ha deciso di replicare alla Galgani con l’amaro in bocca: “È stata Gemma a chiedere il mio numero e non viceversa.

Quindi, se avessi voluto visibilità glielo avrei chiesto io. Inoltre, data la mia età e il mio stile di vita, con la visibilità non ci faccio davvero nulla”. Per dipiù, secondo il cavaliere Gemma Galgani non avrebbe sempre mantenuto un comportamento ineccepibile nei suoi confronti. “Gemma, in molte occasioni, mi ha messo in disparte facendomi sentire mortificato” dice.