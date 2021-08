I protagonisti del trono over di UeD continuano a tessere trame intricate anche a telecamere spente. Ne è la dimostrazione la vicenda nata tra Gemma Galgani e Aldo Farella, che continuano a bisticciare anche a distanza. I due avevano avuto una frequentazione molto breve nel corso della scorsa edizione del programma. Tra di loro, però, non era scoccata la scintilla e i due avevano deciso di restare solamente amici.

Ora, però, le cose tra i due sembrano essere diventate molto tese. Gemma, recentemente, ha infatti insinuato che l’uomo avesse cercato di usarla al fine di raggiungere la notorietà. Ovviamente, queste dichiarazioni hanno molto offeso il cavaliere, che comunque sembra intenzionato a chiarire il malinteso.

Proprio per questo, il cavaliere ha lanciato un accorato appello alla dama Torinese, con l’intento di poter risolvere questa brutta situazione. La risposta di Aldo alle affermazioni della Galgani è stata questa: “Sinceramente mi hanno sorpreso e un po’ amareggiato le dichiarazioni di Gemma. Pensavo e speravo che i rapporti tra noi potessero, anche un giorno, riprendere a livello amichevole. Mi spiace che abbia interpretato così tutto quello che è successo. Per quanto riguarda la visibilità, è stata Gemma a chiedere il mio numero e non viceversa: quindi, se avessi voluto visibilità, glielo avrei chiesto io”.

E ancora: “Inoltre, data la mia età e il mio stile di vita, con la visibilità non ci faccio davvero nulla. Se davvero avessi avuto un secondo fine avrei continuato a vederla e sentirla anche durante l’estate”. Aldo conclude spiegando di aver preso le distanze da Gemma per una mancanza di complicità.

Di contro, le affermazioni della dama Torinese di UeD sono state percepite da Aldo come un colpo basso: “A causa di Gemma è finita la mia frequentazione con Isabella, che magari si sarebbe potuta trasformare in una bella amicizia. Sono stato penalizzato dai comportamenti di Gemma, che ho percepito a volte come puerili, quindi ho preferito. Vorrei dirle che, anche se sono colpito dalle sue parole, continuo a provare una forte simpatia nei suoi confronti. Se lo vorrà io sono sempre a disposizione per un chiarimento, anche privato. Gemma potrà sempre ritenermi un amico”.