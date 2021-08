La nuova stagione di UeD si avvicina e iniziano a diventare più chiare anche le dinamiche che probabilmente terranno banco. Come al solito, il trono over è molto discusso e preannuncia un’edizione avvincente. Contrariamente a quanto molti avevano ipotizzato, Gemma Galgani non ha nessuna intenzione di abbandonare il format.

La dama torinese è ancora alla ricerca dell’amore, nonostante pare proprio che cupido guardi altrove. Ma anche l’attenzione dei fans del dating show si è spostata nel tempo e, Gemma, sembra non essere più la regina indiscussa del format. A quanto pare, infatti, la dama Torinese è stata spodestata da Isabella Ricci, che secondo recenti rumors sarà la nuova stella di UeD. Un duro colpo per la Galgani, che però non molla.

Anche in questo inizio di stagione, infatti, Gemma potrebbe regalare ai suoi sostenitori una sorpresa. Di recente infatti la dama Torinese sta evitando i social, e molti pensano che la Galgani stia cercando di non mostrarsi per non far vedere un grande cambiamento. Secondo i suoi followers, Gemma si starebbe nascondendo per mantenere segreto un qualcosa che vuole rivelare solamente a settembre.

Le voci, però, corrono è più ben informati sono già riuscita ad intuire che cos’è che la dama Torinese sta cercando di insabbiare. La Galgani si sarebbe sottoposta ad un intervento di rinoplastica, e sarebbe evitando i social per poter svelare questo piccolo ritocchino davanti al pubblico di UeD. A ben pensare, non sarebbe la prima volta che Gemma mettesse su una sorpresa del genere.

La Galgani si è già recata più di una volta dal chirurgo plastico, per migliorare quegli aspetti del suo corpo che non la convincevano. Già nella scorsa edizione sarà presentata in studio mostrando il ritocchino che aveva deciso di fare durante l’estate. Se questa cosa dovesse ripetersi possiamo già immaginare la reazione di Tina Cipollari: ne vedremo delle belle.