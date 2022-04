Alessandra di Giammarco è un’ex dama del trono over di UeD, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La donna ha avuto un percorso molto breve all’interno del programma, per via anche del rifiuto avuto da parte di Diego Tavani.

Oggi la donna torna a parlare, attaccando duramente Armando Incarnato. Diego ed Alessandra hanno chiuso la loro frequentazione per via dell’enorme divergenza sia caratteriale che in fatto di stile di vita.

Successivamente, la donna è uscita anche con Armando ed oggi usa parole molto forti contro di lui, rilasciate nel corso di un’intervista a donna.it: “Sono convinta che Armando sia uscito con me esclusivamente per fare una ripicca a Diego”.

Poi ha aggiunto: “Ho pianto tanto quando è finita con Diego. Armando mi ha consolata e mi ha chiesto il numero. Io in un primo momento ho accettato di uscire con lui, ma successivamente ci ho ripensato perché mi piaceva ancora Diego. Armando ci è rimasto malissimo, ma a me non piace perché è un nullafacente”.

L’ex dama Alessandra si è poi lasciata ammaliare, anche se la serata con Armando non è andata nel migliore dei modi. È stata lei stessa a rivelarlo: “In hotel, l’ho trovato molto arrogante, ma alla fine l’ho baciato”. Alessandra decide di partire per le Canarie, ma è convinta che la redazione di UeD non l’abbia ricercata più per colpa di Incarnato.

Secondo la dama, il cavaliere ha parlato male di lei e per tale motivo è stata fatta fuori dal programma: “Gli ho detto che per un periodo non ci sarei stata perché partivo per le Canarie. Sono convinta che lui lo ha raccontato alla redazione, volendomi mettere in cattiva luce”.

“Lui durante l’ultima puntata ha detto che io gli avevo fatto capire di voler andare a letto con lui, ma in realtà io lo avevo baciato solo per concludere la serata”. La redazione di UeD, a suo dire, sarebbe stata condizionata dal giudizio di Armando.