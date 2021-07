Un’altra coppia nota nello studio di UeD è arrivata al capolinea. Si tratta di Stefania Montù e Alessandro Bizziato, che avevano iniziato una relazione proprio dopo essersi conosciuti nel parterre del trono over. Appena qualche mese fa, prima della chiusura del programma per le vacanze estive, i due erano tornati nello studio di Maria de Filippi mostrandosi più felici e innamorati che mai.

Ma a volte la bella stagione gioca brutti scherzi. Oggi, come un fulmine a ciel sereno, Stefania annunciato la fine della sua relazione con Alessandro. La notizia è stata affidata ai microfoni di PiùDonna. L’ex dama, intervista da Fralof, ha spiegato quello che è avvenuto tra lei e il suo ex fidanzato. Stando ai racconti di Stefania il comportamento di Alessandro non è stato dei migliori. L’ex cavaliere sta passando la stagione a Riccione, in un’esperienza lavorativa.

In occasione del suo compleanno, il 19 di giugno, Stefania lo aveva raggiunto per festeggiare insieme a lui. Ma Bizziato non le ha riservato le attenzioni che desiderava, rinunciando addirittura a dormire con lei. La da ma, allora, delusa e amareggiata, ha deciso di girare i tacchi senza lasciare ad Alessandro nemmeno il suo regalo di compleanno. Stefania prende la situazione con filosofia.

“Ma alla fine ho capito che l’amore è anche imparare a rinunciare all’altro, a saper dire addio senza lasciare che i tuoi sentimenti ostacolino ciò che probabilmente sarà la cosa migliore per coloro che amiamo. Lascio che si viva la sua esperienza lavorativa a Riccione senza di me. Io ovviamente non aspetterò il suo ritorno. Non abbiamo fatto nessun programma: lui vive solo oggi. Io vivo oggi e penso al domani questa è la differenza tra me e Alessandro” dice.

La dama di UeD, infine, ha dichiarato che si sente sereno nonostante tutto. Più di tutti non si sarebbe aspettato un comportamento in particolare da Alessandro. “Più che aspettarmi questa fine non mi sarei aspetta di non sentirlo più perché ha il telefono rotto. Siamo nel 2021 il costo di un telefono oggi è veramente alla portata di tutti quindi direi che il messaggio è molto chiaro. Mi ha deluso il modo in cui ha trovato la scusa del telefono, nemmeno a 16 anni si trovano più queste scuse ma sono molto serena penso di non aver perso nulla di importante” rivela.