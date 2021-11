Un ex cavaliere di UeD è stato aggredito verbalmente e fisicamente non molti giorni fa. A raccontare l’accaduto è proprio il diretto interessato. Lui si chiama Alessandro Bizziato, il cavaliere di 42 anni originario di Dueville e residente a Thiene. L’uomo è un noto imprenditore e agente immobiliare.

Ma il pubblico lo ricorda come cavaliere del trono over di UeD nel 2020. Alessandro passa alla storia per aver concluso in tempi record il suo percorso nel dating show. Infatti, solo dopo poche settimane dall’inizio del suo percorso, aveva deciso di abbandonare il format televisivo insieme Stefania Montù, di cui si era perdutamente innamorato.

Lei è una dama estremamente interessante, imprenditrice nel settore della moda. La loro frequentazione lontani dalle telecamere durò davvero poco. Ma torniamo ad oggi, Alessandro si trova in compagnia della sua attuale compagna e la bimba piccola di lei. Stanno consumando qualcosa nel bar quando si sente chiamare e, voltandosi, si rende conto che è l’ex marito o fidanzato (informazione ancora poco chiara) della donna.

Bizziato riporta testuali parole: “Ha tentato di colpirmi con una lama a forma di roncola, ma sono riuscito ad evitare il fendente”. Questa la testimonianza che l’ex cavaliere ha rilasciato ai carabinieri, giunti sul posto. Erano all’incirca le ore 14 di domenica pomeriggio quando, E.B.M. l’ex della donna, ha chiesto ad Alessandro di uscire per parlare. In un primo momento niente era risultato particolarmente strano, visto il tono pacato che l’aggressore aveva assunto. Ma appena usciti dal locale, l’uomo ha tentato di colpire il mal capitato, estraendo dalla giacca una roncola.

Bizziato dichiara di essere stato estremamente veloce e fortunato a schivare il colpo. Presenti nel locale c’erano altre persone che hanno assistito alla scena. Diversi di loro si sono precipitati fuori, per dividere i due uomini. Ovviamente sono stati allertati immediatamente i carabinieri, che sono giunti sul posto pochi minuti dopo. L’ex cavaliere fa sapere che per ora non ha ancora sporto denuncia. Alessandro si sta confrontando con i suoi legali per capire quale sia la strada più giusta da intraprendere.