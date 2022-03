In una delle ultime puntate del programma UeD, Ida Platano ha fatto recapitare un biglietto di ringraziamenti ad Alessandro Rausa. Infatti il cavaliere è stato molto vicino alla dama bresciana e in più occasioni l’ha consolata.

Ultimamente la Platano stava attraversando un periodo di indecisione e sconforto per via della frequentazione con Alessandro Vicinanza, che non stava andando per il meglio. Così Ida, come ringraziamento a Rausa per esserle stata vicino, ha scritto per lui bellissime parole di stima e affetto.

Questo è ciò che conteneva il biglietto: “Tu sei speciale e non fai nulla per esserlo. Ecco perché io ti adoro. Ti voglio bene. Ida”. Alessandro Rausa è un cavaliere del trono over, ha 91 anni e a giovane era un sarto.

All’interno del dating show vuole dare dimostrazione che, nonostante l’età, si può trovare l’amore e una persona con cui passare il resto della vita. Ha detto più volte di essere un fan sfegatato di Vasco Rossi.

Prima di arrivare a UeD ed entrare nel parterre del trono over, ha avuto due mogli. Con la prima è stato sposato per ben 35 lunghi anni e con la seconda altri 30. Ma per ambedue le volte è rimasto vedovo, ha sofferto tanto, ma sa che l’amore non ha età e vive la sua vita al massimo, mettendosi in gioco.

All’interno del programma ha citato sua figlia, di cui però non si sa molto. Ma, tornado al biglietto scritto da Ida Platano, dopo averlo letto, il cavaliere si è emozionato tantissimo. Davanti la sua gioia, Pinuccia non ha potuto fare a meno di dagli un forte abbraccio, mentre dal pubblico l’uomo ha ricevuto una standing ovation. Subito dopo, Alessandro Rausa ha letto un altro biglietto con tanto di fiori, ricevuto da un gruppo di telespettatori del programma di Canale 5.

Ecco il messaggio: “Un caro abbraccio pieno di stima e affetto al signor Alessandro Rausa. Come spettatori affezionati stiamo imparando ad apprezzarla per la sua signorilità, la sua umanità e capacità di dare affetto e di essere un riferimento anche per i giovani. Siamo telespettatori da anni. Ci è entrato nel cuore per i suoi comportamenti ed il suo savoir-faire signorile. Con Pinuccia ed Ida un vero signore. L’augurio di trovare presto una persona che le regali amore e gioia”.