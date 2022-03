Uomini e Donne rimane il programma più seguito e chiacchierato di Mediaset. Dame e cavalieri intrecciano le loro storie e tengono l’attenzione dei telespettatori sempre accesa. Si torna a parlare di Ida e Alessandro.

I due sono al centro dell’attenzione mediatica anche questa volta. La Platano e il cavaliere fanno il punto della situazione: una frequentazione sempre in bilico per via delle continue incomprensioni e tensioni che si vengono a creare.

Durante l’ennesimo scontro la dama Ida dichiara: “Hai atteggiamenti che arrivati a questo punto mi danno fastidio”. Alessandro, invece, finisce nelle chiacchiere per essersi grattato davanti ad una cassiera. Sì, proprio così. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo.

Fonte studio UeD

Alessandro spiega: “Mi sono semplicemente grattato un fianco alzando leggermente la maglia e si è visto lo slip”. Alessandro specifica questo in puntata, sottolineando come Ida sia molto gelosa. Dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare la dama: “Non sono gelosa, è il tuo atteggiamento che mi infastidisce”.

“Non è gelosia è mancanza di rispetto, non è solo il fatto che ti sei grattato ma il jeans a vita bassa, si è visto lo slip…”. Ma Alessandro fa una mossa falsa e dice: “Non sei la mia fidanzata”, interviene anche Maria De Filippi, ma Ida non lascia spazio ai chiarimenti: “Per te sono la tua fidanzata per due ore”.

Il cavaliere tenta di giustificarsi, ma con scarsi risultati. L’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari prende la parola: “Sottolineare questa cosa è anche fastidioso”. L’opinionista, in maniera del tutto inaspettata, difende la dama.

Ma a stemperare i toni ci pensa la conduttrice: “Fidanzamento per lui è una cosa ufficiale quando dice non sei la mia fidanzata non è per sminuire il vostro rapporto”. Ida, dopo un momento di silenzio, si lascia andare ad un ballo con Alessandro e la pace è fatta.