Già da qualche tempo nel Trono Over di UeD è arrivato un nuovo volto che ha sin da subito attirato l’attenzione dei telespettatori. Lui è Alessandro Vicinanza e si è presentato al dating show per conoscere la dama Ida Platano.

Originario di Salerno, l’uomo ha 39 anni. La Platano aveva interrotto la sua conoscenza con Diego Tavani e sembrava si fosse spento in lei l’interesse nel conoscere altri uomini. Ma, da qualche tempo, Alessandro si sta avvicinando sempre più alla donna.

Non mancano gli scontri, ma la chimica che li unisce è forte. In più occasioni, infatti, lui ha confermato il suo interesse per la donna. Come precedentemente detto, Vicinanza è un giovane ragazzo di 39 anni nato a Salerno.

Fonte studio UeD

Di lui sappiamo che è un laureato in economia e commercio. I suoi studi gli hanno permesso di percorrere la strada lavorativa come commercialista per qualche anno. Ben presto Alessandro ha deciso di cambiare lavoro ed è diventato titolare di una società che si occupa di addobbi floreali, l’Avagliano Home Flower.

Si tratta di un’attività che tutt’oggi impegna gran parte delle ore della sua giornata. Sbirciando sul suo profilo Instagram si può ben capire che il cavaliere è un ragazzo pieno di entusiasmi e hobby.

La cucina e lo sport gli piacciono molto, ma ha anche un altro amore radicato: quello per sua nipote Alessandra e per i suoi cani. Il ragazzo si presenta al centro studio di UeD e scoppia sin da subito un feeling con il volto storico del programma: la dama Ida Platano.

Tra i due non mancano i confronti e gli scontri, anche accesi, ma c’è un qualcosa che li unisce in maniera particolare. Alessandro ha più volte manifestato il suo forte interesse, ma la distanza che li divide e impedisce loro di trascorrere del tempo insieme, rimane un forte tabù.