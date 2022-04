Nelle scorse puntate di UeD si è parlato molto di Alessandro Vicinanza e dell’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri: Federica Aversano. Come tutti ben ricordiamo, dopo la scelta di Matteo (ricaduta sulla corteggiatrice Valeria Alessandro).

Il cavaliere del parterre maschile del trono over si è fatto avanti, dichiarandosi interessato a Federica, corteggiatrice e non scelta di Ranieri. La ragazza in quell’occasione rifiutò l’offerta di rimanere in studio. Oggi, a distanza di giorni, si torna a parlare di questi eventi ed Alessandro ammette di essere davvero interessato a lei.

Quando ci fu la scelta di Matteo, Federica abbandonò lo studio delusa per non essere stata lei la preferita. Poco dopo però la ragazza è stata richiamata da Alessandro Vicinanza, il quale ha confessato di provare una forte attrazione nei suoi confronti.

Queste le sue parole: “Fede, io vorrei conoscerti. Nell’ultima settimana sei stata molto presente nei miei pensieri. La verità è questa”. La Aversano rimane molto lusingata, ma decide di declinare l’invito del Cavaliere a rimanere nel Dating Show per potersi conoscere, rispondendo con un no.

Nel corso dell’ultima puntata Alessandro torna a parlare di Federica. “Perché non vai a cercarla fuori di qui? Federica non rientrerà qua” domanda Maria De Filippi. La conduttrice fa sapere che per il momento il ritorno della corteggiatrice nel Dating Show non è previsto.

“Se ti piace tanto perché non vai via da Federica? Forse perché vuoi restare in questo studio anziché cercare la donna della tua vita. Sei più interessato alle telecamere?” punzecchia Sperti. Alle parole pungenti di Gianni il Cavaliere di UeD risponde così.

“A dire il vero ci sto pensando, lei mi piace ma voglio darmi un’opportunità indipendentemente da Federica”. Ovviamente la spiegazione dell’uomo non convince l’opinionista, che continua a sostenere che se c’è interesse, c’è voglia di conoscersi anche lontano dalle telecamere.