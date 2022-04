Maria De Filippi sbotta in studio e si scaglia contro i cavalieri del parterre maschile

UeD è un programma televisivo di successo di Maria De Filippi, e come tutti sappiamo, conduce il dating show dalla primissima puntata. Maria è sempre seduta sulle scalette che si rivolgono al centro dello studio e cerca di essere sempre imparziale. Ma in una delle ultime puntate a scapito di una discussione è sbottata.

Nel corso della puntata troviamo anche Gemma Galgani pronta anche a riavvicinarsi ai cavalieri che l’hanno trattata in maniera veramente poco elegante, mettendosi lei stessa in ridicolo.

Gemma ha fatto modo di riavvicinarsi a Franco Fioravanti, il cavaliere in una delle loro esterne si è permesso di lasciarla da sola in stazione. L’opinionista del programma Gianni Sperti ha commentato il comportamento ridicolo di Gemma e gli si rivolge dicendo: “Gemma un po’ di dignità”.

Ma la dama torinese ha cercato di giustificare il suo comportamento rispondendo: “Non mi è piaciuto il mio comportamento in alcune circostanze… Ho ritenuto opportuno chiedergli scusa”. Ma il cavaliere Franco a proposito del suo atteggiamento non cerca di inventare scuse inutili e ammette di non voler stare con lei.

Poi il cavaliere di UeD sostiene la sua tesi argomentando di non voler frequentare la dama perché la ritiene un personaggio del programma in cerca di fama e visibilità. Maria di fronte a questo confronto interviene chiudendo la discussione rivolgendosi a Gemma: “Non gliene frega niente… Gemma non ci piangerei però”.

La conduttrice nelle sue parole è sempre molto moderata ed esprime la sua opinione con estrema calma e divertimento. Ma nella puntata anche lei in discussione si altera. In studio durante la puntata è nata una discussione tra Diego Tavani, Armando Incarnato e Maria Grazia.

I tre discutevano per il nulla, su argomenti di poco rilievo e in maniera anche abbastanza confusionaria. Maria De Filippi di fronte a tale assurdità si scoccia e stoppa la conversazione. La conduttrice infatti si rivolge ai tre dicendo: “Sento di quelle stupidaggini che faccio fatica a fare finta di niente… C’è un asino che vola quassù… Sette minuti a sentire delle baggianate”.