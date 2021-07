Tutti i riflettori continuano ad essere puntati sui protagonisti della scorsa edizione di UeD. Tra le coppie che hanno abbandonato insieme il trono classico, una delle più chiacchierate è quella composta da Alessio Ceniccola e Samantha Curcio. Sono diverse settimane ormai che si vocifera di una crisi tra loro. Ogni volta questo pettegolezzo veniva prontamente smentito dai diretti interessati.

Ma i più attenti al mondo del gossip non hanno mai creduto loro, ed ora è arrivata una notizia bomba che sembrava dar loro ragione. Alessio è colto in flagrante insieme ad una bella ragazza che però non è la sua fidanzata. Quando questa notizia si è diffusa nel web, Samantha Curcio è scoppiata rivelando cosa è davvero successo. A rendere pubblico questo rumor era stata Daianara Marzano.

L’influencer ha spiegato di aver ricevuto molte segnalazioni riguardo Alessio, avvistato in compagnia di una donna mora. In alcuni scatti, in effetti, le loro effusioni potrebbero senza problemi essere scambiate per attenzioni ben più importanti di un semplice abbraccio.

Subito si è iniziato a vociferare di un tradimento, finché non è intervenuta la stessa ex tronista di UeD, a fare chiarezza: “La ragazza nelle foto con Alessio è una sua amica storica, che è fidanzata. Conosco tutte le sue amiche, so che è fidanzata e quindi questo è risolto. A chi lascia intendere che ci siamo messi d’accordo non voglio neanche stare qui a spiegare perché solo io so come sto. Io e Alessio abbiamo altri problemi, che sono problemi di altra natura, come due ragazzi normali, come due fidanzati normali. Difendo il mio uomo perché so di poterlo fare, ma non voglio entrare in meccanismi schifosi”.

Anche Alessio ha attaccato l’influencer di gossip. “Io ero in un locale con degli amici e delle mia amiche e quella foto mi ritrae abbracciato ad una mia amica, con la quale esco da tantissimo tempo anche prima che conoscessi Samantha. Non vedo niente di male ad essere abbracciato ad una mia amica, sono fatto così e continuerò a farlo. Il rapporto con Samantha è un’altra cosa, bene o male che sia che lo risolviamo noi” scrive.