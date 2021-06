Samantha Curcio è stata senza dubbio la novità assoluta di questa edizione di UeD. Infatti, Samantha è stata la prima tronista curvy in assoluto. Il suo percorso all’interno del dating show è stato caratterizzato da molti tempi morti e da lenti corteggiamenti. Ad ogni modo, Samantha è riuscita a portare a termine il cammino verso la scelta, uscendo dal programma a testa alta e con una splendida esperienza alle spalle spalle.

Di recente, però, Samanta è riuscita a lasciare tutti quanti sbalorditi con le sue dichiarazioni. L’ex tronista aveva deciso di raccontarsi e di raccontare quello che ha provato nel corso del programma. Nel farlo, però, ha parlato anche di Maria de Filippi, e quello che ha rivelato ha sicuramente sorpreso tutti.

Ma che cosa ha detto di così incredibile la bella tronista? Vediamolo insieme. Samantha aveva deciso di rilasciare un’intervista ai microfoni di SapriLive.com. I topic affrontati nell’intervista sono facili da immaginare: le difficoltà e le cose positive che questo percorso nello studio di UeD le hanno messo davanti. Ovviamente, tra le cose buone che ne ha ricavato, non bisogna dimenticare Alessio Ceniccola, con cui sta vivendo una splendida favola d’amore.

Quanto alle dichiarazioni sul conto di Queen Mary, Samantha ha rivelato che la padrona di casa, è tenuta e rispettata da tutti. Queste le rivelazioni della Curcio: “Credo che lei faccia paura per la sua umiltà. Una delle poche volte in cui sono stata felice è stato quando ho parlato con lei. L’ho incontrata spesso anche nei corridoi”.

Ovviamente, Samantha non si è limitata a dire questo sul Maria, ma anzi aggiunto che appare molto diversa da come è in realtà: “E’ una donna dolce, non è per niente una donna di ferro come può sembrare. Io la definisco una mamma”. Per concludere, la Curcio ha voluto specificare come Maria, nei rapporti con i suoi collaboratori, non cerca mai di assumere una posizione predominante ma anzi li affianca in tutte le decisioni.