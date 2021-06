Le coppie formatesi all’interno dello studio di UeD devono fare i conti con una notorietà spiccata. La visibilità dei volti del dating show li rende il bersaglio delle cronache rosa. Ogni minimo sentore di problemi scatena un susseguirsi di voci che di volta in volta si fanno più insistenti. Stavolta, ad essere finiti al centro delle cronache rosa, sono due protagonisti del trono classico che abbiamo visto nello studio proprio nell’edizione di quest’anno.

Si tratta di Alessio e Samantha, che recentemente tartassati dalle testate giornalistiche circa una loro presunta rottura. A destare sospetti dei fans, era stato un breve periodo di allontanamento che c’era stato tra i due ex volti di UeD. In moltissimi hanno subito gridato alla rottura.

Per fortuna, è arrivato uno dei due diretti interessati a fare chiarezza su quello che sta succedendo nella coppia. Alessio Ceniccola ha deciso di prendere le distanze. Smentisce tutti gli articoli dove è assicurata la crisi tra lui e Samantha.

Ecco le parole dell’ex corteggiatore: “Con Samantha non è successo nulla, lei sta a Sapri a casa, io sono rimasto a Roma, non c’è niente, tutto bene, non ci sono problemi”. Alessio, solitamente molto solare e pagato, è arrivato addirittura ad arrabbiarsi fortemente contro tutti i giornali che fanno trapelare queste notizie false e inesatte.

Queste le lamentele di Cenniccola, rese pubbliche da uno sfogo sui social: “Se devono fare il lavoro loro, lo facessero in modo corretto senza bugie, non dite caate per fare i soldi Va bene tutto ma per fare 3 euro a post. Sto incaato nero, tutte ste pagine lucrano su di voi che fate swipe up per leggere gli articoli”. Anche Samantha sì schiera dalla parte del suo fidanzato, mettendo in palese evidenza come la sua frase: “Torno qualche giorno a casa per stare un po’ con la mia famiglia” avesse scatenato un putiferio di congetture.