Nella scorsa puntata di UeD, abbiamo assistito alla delusione del corteggiatore Ciprian. Infatti la tronista Andrea Nicole, aveva deciso di recarsi a trovare Alessandro il suo rivale, per tale motivo, Ciprian non si presentartisi in studio.

Fonte studi UeD

Un’atteggiamento che ha infastidito non poco la tronista. “Dopo di questo, deve assumersi le proprie responsabilità”, aveva dichiarato Nicole. Ciprian torna in studio, ma si mostra freddo e distaccato: “L’altra volta ti ho detto che sono innamorato, ma non mi è piaciuta la tua risposta, così come le parole che hai usato per annunciare la decisione di andare a riprendere Alessandro, che aveva lasciato lo studio di fronte alla dichiarazione d’amore”.

Andrea però non perdona e non comprende l’atteggiamento del suo corteggiatore. A non aver capito il ragazzo però non è solo Andrea, ma anche la sua compagna di viaggio: la tronista Roberta Ilaria Giusto, lo trova incoerente.

La ragazza spiega: “Non la vedo stare bene. Io penso che lei faccia tanto nei confronti di lui, ma lui, al primo passo falso di lei, non viene. Quando è così entro nella difensiva nei confronti di lei. Non ho mai avuto niente contro di Ciprian, ma mi metto nei panni di Nicole e cerco di capire cosa vede, ma giuro che non lo so”. Poi arriva la freddura, sempre da Roberta a Ciprian. “Devi ringraziare la terra dove cammina”.

Il corteggiatore è evidentemente contrariato da ciò che è stato appena detto. Continua a ribadire che il suo atteggiamento è dettato solo da una mancanza di attenzioni, che lui sta soffrendo da parte di Nicole. Ma nessuno sembra dar adito alle sue parole. Come andrà a finire? Non ci resta che attendere l’imminente puntata della scelta, per capire cosa succederà.