Le esterne tra Andrea Nicole e Ciprian continuano a catturare l’attenzione del pubblico di UeD. Nel trono classico, in dirittura d’arrivo per la scelta c’è anche la tronista Roberta, che seduta dinanzi ai suoi corteggiatori Luca e Samuele sembra ancora incerta sui suoi sentimenti.

Fonte studio UeD

La ragazza oscilla da alcuni momenti in cui la si può vedere più presa da Luca a altri in cui è più vicina a Samuele. Infatti i fan ancora non si pronunciano sull’eventuale scelta della tronista. Nicole sta frequentando in maniere assidua e molto coinvolta Ciprian e Alessandro. Anche lei sembra indecisa sulla scelta.

Quest’ultima si è lasciata andare a più di una confidenza, ribadendo che sta cominciando a provare sentimenti più forti per uno dei due e di avere anche molte paure represse. Qualche settimana fa infatti, la ragazza aveva deciso di non fare esterne per evitare maggior confusione. La tronista aveva anche necessità di vedere le reazioni dei suoi corteggiatori a tale scelta. Andrea viene chiamata al centro studio per un confronto con i suoi corteggiatori, ma in particolar modo con Ciprian.

Si parte dall’ultima esterna che i due vivono insieme. Nicole si reca a casa del suo corteggiatore per fargli una sorpresa. Lei porta alla luce ancora una volta i suoi dubbi soprattutto sul reale interesse di Ciprian nei suoi confronti. Sono trascorsi ormai due mesi ed è ora di fare chiarezza. Il corteggiatore però sembra sempre più spazientito, soprattutto per una distanza che sente nei suoi confronti da parte di Andrea.

Ma non basta, arriva così una confessione davvero inaspettata che lascia i fan sbalorditi. “Tu non mi piaci” tuona. Dopo un primo momento di imbarazzo all’interno dello studio, Ciprian aggiunge: “Tu non mi piaci e basta”. Prosegue suscitando la curiosità di tutti e lo ‘stupore’ della tronista. “E lo sai, io sono innamorato di te”. La dichiarazione lascia tutti attoniti tranne Nicole, che sembra ancora non essere totalmente convinta del suo corteggiatore.