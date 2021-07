Uno dei personaggi più in vista di UeD, nonché del piccolo schermo, è senza ombra di dubbio Tina Cipollari. La Vamp romana ha acquistato così tanta visibilità che spesso è diventata anche un meme di Instagram. Tutti i fans la adorano e non possono fare a meno delle sue stoccate al vetriolo. E ora che Tina non appare in tv, dato che il dating show di Maria De Filippi ha chiuso i battenti per l’estate, i fans sentono la sua mancanza.

Per fortuna, al giorno d’oggi, esistono i social, che consentono agli ammiratori di Tina di essere sempre informati sulla loro beniamina. Ultimamente, però, l’attività dell’opinionista di UeD sui social si è ridotta all’osso. Per avere novità su Tina, gli utenti versati nelle varie Fanpage del web che la riguardano e postano foto sempre inedite della vamp.

Di recente, la Cipollari è stata pizzicata davanti ad un locale di Ferrara, e gli scatti sono stati subito divulgati sul web. Ovviamente, in moltissimi, sono accorsi nel luogo dove l’opinionista si trovava, nella speranza di poter fare una foto con lei. La Cipollari, infatti, pare si trovasse lì in occasione di un’ospitata.

La Vamp è sempre molto ricercata in tutti gli eventi e delle volte, c’è un momento di relax e l’altro, non rinuncia ad incontrare i suoi fans. Ma a colpire chiunque abbia visto quegli scatti è l’incommensurabile bellezza del opinionista. Tina si mostra radiosa, con un taglio rinnovato e una forma smagliante. A quanto pare, la Cipollari ha scelto di mettersi a dieta e questa decisione comincia a dare i suoi frutti.

Tina Cipollari si sarebbe sottoposta ad una bioterapia nutrizionale che non l’ha costringe a nessuna grave rinuncia, ma le darebbe solo un indirizzo per seguire una corretta alimentazione. Vestita di bianco e con i capelli lisciati, con questa nuova silhouette riconquistata, Tina sembra pronta per essere al centro del gossip estivo.