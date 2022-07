Ancora situazioni difficoltose per gli ex protagonisti del programma. Ecco cosa è successo

Lo studio di UeD ospita ogni anno decine di persone di tutte le età con un solo scopo: permette loro di trovare il vero amore all’interno del programma. Maria De Filippi è ormai diventata per questo, a pieno titolo, il Cupido della Mediaset.

Il dating show, infatti, ha dato vita a coppie meravigliose che hanno portato avanti amori all’inizio ritenuti impossibili. Nonostante i detrattori credano che il programma sia tutta una messa in scena, ci pensano le stesse coppie a smentire prontamente tutte le malelingue.

Infatti, spesso sono gli stessi protagonisti, con i loro amori nati all’interno del dating show, a raccontare al grande pubblico come lo studio del programma sia riuscito a cambiare le loro vite e a regalare l’amore tanto sognato e desiderato.

L’Ennesima conferma di ciò è arrivata da una delle coppie nate qualche tempo fa nel programma. Ha recentemente coronato il proprio sogno con il matrimonio. Stiamo parlando di Luisa Anna Monti che, con il suo amato Salvio Calabretta, ha deciso di convolare a nozze.

Eppure, dopo il lieto annuncio affidato ai social sembrano essere arrivate le difficoltà per questa splendida coppia. A rivelare i problemi che entrambi stanno affrontando attualmente è stata l’ex dama, tramite social. La donna non ho voluto dare maggiori dettagli, ma si è limitata a spiegare che come hanno sempre fatto, lei e Calabretta affronteranno ogni sfida mano nella mano.

Queste le parole della Monti, che lasciano presagire dei seri disagi per il suo consorte. “A te che stai affrontando un momento difficile, ti dico passerà anche questa. Amore mio, sai cosa penso. Penso che io e te siamo come il vulcano che domina alle nostre spalle”.

“Sempre carichi di energia per affrontare le avversità che da un po’ di tempo non ci lasciano tregua. Un vulcano spento è come un cuore che ha smesso di battere”. Sembra proprio che la cattiva sorte non voglia abbandonare questi due freschi sposi ma la loro grinta gli permetterà di venire a capo di ogni difficoltà.