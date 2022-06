UeD: l'ex dama e il suo cavaliere sono pronto per il grande passo

Lo studio di UeD ospita ogni anno decine di persone di tutte le età con un solo scopo: permette loro di trovare il vero amore all’interno del programma. Maria De Filippi è ormai diventata per questo, a pieno titolo, il Cupido della Mediaset.

Il dating show, infatti, ha dato vita a coppie meravigliose che hanno portato avanti amori all’inizio ritenute impossibili. Nonostante i detrattori credano che il programma sia tutta una messa in scena, ci pensano le stesse coppie a smentire prontamente tutte le malelingue.

Infatti, spesso sono le stesse coppie nate all’interno del dating show a raccontare al grande pubblico come e loro vite sino cambiate con l’amore tanto sognato e desiderato. Ed a casa nelle ultime ore che è arrivata l’ennesima conferma di ciò.

Una delle coppie nate qualche tempo fa nel programma di UeD sta per coronare il proprio sogno con il matrimonio. Stiamo parlando di Luisa Anna Monti che, con il suo amato Silvio Calabretta, ha deciso di convolare a nozze. I due innamorati hanno deciso di dare il lieto annuncio tramite i social.

Nello specifico è stata proprio la ex dama a rivelare ai follower se la novità tramite una Instagram story postata sul suo profilo personale. Nella storia uno scatto che ritrae i promessi sposi stretti in un tenero abbraccio circondati da uno splendido tramonto e con un castello da fiaba come sfondo.

Ad accompagnare questo quadro idilliaco, una breve didascalia: “siamo felici di condividere con voi un’emozione meravigliosa. Fra non molto finalmente Sposi, Io e te, Noi l’Amore”.

I fans sono rimasti completamente senza parole, anche perché recentemente la ex dama ha rivelato anche di aver finalmente vinto la sua lunga battaglia contro il tumore, che era iniziata nel 2022: “E’ stato un intervento di sette ore. Sono entrata col sorriso ma poi sono crollata in sala operatoria“.