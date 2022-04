Fiasco per Biagio Di Maro che non riesce a trovare l'amore. La dama si infuria

Il trono over di UeD continua a destare scalpore e a tenere il pubblico col fiato sospeso. I protagonisti delle ultime puntate sono stati alcuni volto noti del programma. In prima linea troviamo il cavaliere Biagio.

L’uomo continua ad aiutarsi contro le critiche dei presenti in studio per via dei suo atteggiamento considerato a dir poco scortesi. A quanto pare il cavaliere non è affatto capace di trattare le donne in modo consono e, ogni volta che si avvicina ad una dama, finisce per rovinare la frequentazione prima ancora che inizi.

Ma cosa è successo questa volta perché Biagio finisse nuovamente al centro delle polemiche? Ecco svelato il mistero. Dopo essere stato attaccato duramente dalla nuova dama Catia Franchi, Biagio sembra aver scoperto un interesse per la donna.

Il cavaliere ha deciso quindi di invitarla prima a ballare, poi ad uscire insieme. Ormai Biagio è noto per la sua frase fatta, che pronuncia ogni qualvolta si trovi al centro studio per raccontare un’esterna. È un vero e proprio ritornello dell’uomo, talmente prevedibile che nella scorsa puntata l’opinionista Tina Cipollari ha deciso di precederlo, imitando la sua frase ad effetto: “Abbiamo trascorso una bella serata”.

Nonostante l’atteggiamento positivo del cavaliere, sembrerebbe proprio che anche questa nuova conoscenza del cavaliere stia andando rapidamente in pezzi. A quanto pare tra i due, al momento della cena, sarebbe scoppiato un litigio molto feroce.

Ecco come sono andate le cose: la donna non aveva apprezzato la location né il menù proposto dal cavaliere. Biagio, infatti, avrebbe deciso di portarla a mangiare un pezzo di pizza al taglio.

Inutile dire che Catia è rimasta decisamente delusa, aspettandosi piuttosto si vivere una serata romantica e speciale. Insomma, un’altra conoscenza finita nel peggiore dei modi per il povero Biagio, che sembra non riuscire proprio a trovare un’anima affina all’interno dello studio di UeD.