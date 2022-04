Nell’ultima puntata di UeD c’è stato un durissimo scontro tra Ida Platano e Tina Cipollari. Maria De Filippi chiama il centro studio il cavaliere Alessandro il quale si sente mortificato per aver messo in imbarazzo La dama Desiree.

I due avevano intrapreso una conoscenza. Ma la dama dopo le affermazioni del Cavaliere sulla qualità dello stile di vita decide di abbandonare il programma. A tal proposito interviene Ida Platano che dichiara: “Quando uscivamo insieme, anche se la mia vita mi ha permesso di viaggiare, anch’io mi sono sentita in imbarazzo”, spiega dando ragione a Desiree.

Ma in quel preciso momento l’opinionista perde le staffe e va su tutte le furie attaccando l’ex di Riccardo Guarnieri: “Tanto per dire qualcosa l’hai attaccato. Risparmiatelo. Sei banale”, sbotta.

La dama invita Tina a moderare i termini e continua così: “Io non vendo e non regalo sentimenti come hai detto l’altra volta”, puntualizza la Platano. Si da vita così a un durissimo botta e risposta. “Sei stupida e frivola”, dice ancora l’opinionista: “Io non sono stupida né frivola. Stai attenta Tina, non esagerare”, conclude la Platano.

Al termine delle sue parole scoppia in lacrime. La dama spiega di essere stata ferita dalle parole della della Cipollari. Ma il tutto non basta a placare gli animi. Ida in questo momento ha preso la decisione di non uscire con nessuno.

Dopo la fine nella frequentazione con Ilie la dama resta sola. Nell’ultima puntata di UeD la Platano stupisce tutti i telespettatori con il suo nuovo look. Sfoggia una chioma vaporosa e riccia. Ida e Riccardo si concedono spesso dei balli al centro studio.

Il ritorno del Cavaliere ha smosso gli animi del Dating Show cambiando tutti gli equilibri. Entrambi però continuano ad affermare di non voler tornare insieme Tanto è vero che Guarnieri continua a conoscere altre dame. Diverso È per Ida che per il momento è ancora in attesa.