Si presenta un nuovo cavaliere che ha già attirato l'attenzione della Galgani, ma qualcosa non va per il verso giusto

La nuova stagione di UeD ha portato con sé tante novità. L’appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45 non delude mai i telespettatori. Quest’anno al centro studio, protagonista indiscussa rimane sempre lei: la dama torinese Gemma Galgani.

La donna si è mostrata con delle labbra rimpolpare e un nuovo décolleté. Scelta che ha sollevato non poche polemiche. L’opinionista Tina Cipollari non si è lasciata sfuggire l’occasione per attaccare e criticare la sua nemica. Ma Gemma non si lascia scoraggiare e felice come non mai per il suo fisico ringiovanito prosegue il suo percorso alla ricerca del vero amore.

Ma le novità non sono terminate. Nello studio fanno il loro ingresso dei nuovi cavalieri. Tra loro arriva Andrea, un avvocato Romano. L’uomo attira immediatamente la curiosità della Galgani, che non nasconde un certo interesse. Ma l’avvocato ha già canalizzato la sua attenzione per un’altra dama del parterre femminile.

Infatti Andrea si dichiara attratto da Manuela. I due pare che abbiano già avuto i primi confronti. Infatti il cavaliere dice: “Avevo segnalato fra l’altro il nominativo di Manuela. Ci siamo sentiti. Io ieri avevo una cena fuori Roma con alcuni amici”. Decisamente non è scattato il colpo di fulmine per l’uomo nei confronti di Gemma. Ma come il pubblico ben ricorderà la dama anche in passato ha sfoggiato le sue armi di seduzione per conquistare i cuori di cavalieri che in primo momento non avevano contraccambiato il suo stesso interesse.

La nuova stagione ha già portato con sé diverse delusioni per la donna. Infatti nessun cavaliere si è presentato per corteggiarla. Ma non solo: la Galgani ha già collezionato diversi rifiuti di uomini che non hanno voluto provare neanche a conoscerla. Tra di loro c’è Kerry, un tenebroso uomo dal look particolare. Tina lo ha rinominato il Pietro Pelù di UeD. La new entry ha accettato di concedere a Gemma un ballo scatenato, ma ha subito messo in chiaro che non ha nessun altro interesse nei suoi confronti.

