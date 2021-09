Nella puntata di UeD in onda su Canale 5, Armando Incarnato e Marika raccontano di aver intrapreso una conoscenza, nonostante le perplessità della dama. Gemma Galgani è perdutamente invaghita di Kerry, ma Tina Cipollari è molto critica. La dama torinese viene rifiutata da due cavalieri. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo.

La puntata del dating show si apre con l’esterna tra Pinuccia e Alessandro, nuove stars del programma. Durante la puntata al centro studio avviene anche il confronto tra Armando e Marika, per chiarire le discussioni che ci sono state. Nella conversazione è intervenuto anche Graziano. Il cavaliere sta conoscendo la dama Ida Platano. Graziano si scaglia contro Marika e le chiede come abbia fatto a cambiare idea dopo un solo appuntamento con Incarnato.

Armando, molto infastidito da questa domanda fatta alla dama, ammette di essere a conoscenza di alcuno particolari riguardanti il cavaliere e lo minaccia di rivelare il tutto a Ida. Le parole del partenopeo fanno innescare la reazione di Tina Cipollari e Gianni Sperti, i quali fanno notare che è lui ad atteggiarsi ad opinionista. Poi si passa alla protagonista della puntata, Gemma Galgani.

Si innesca subito una lite che attira l’attenzione dei telespettatori. La dama ha offerto di sua volontà, il suo numero di telefono a Salvatore. Il cavaliere rifiuta, in quanto la dama non rappresenta il suo suo stereotipo di donna. Dopo il consueto confronto al vetriolo tra Gemma e Tina, la conduttrice chiama al centro dello studio Kerry.

Gemma catalizza la sua attenzione sul nuovo arrivato, rivelando un certo interesse per l’uomo dall’aspetto misterioso. Tina lo rinomina: “Il Piero Pelù di UeD”. La conduttrice non si lascia sfuggire l’occasione e chiede al cavaliere di concedere un ballo alla Galgani. Lui accetta ma mette in chiaro di non aver nessun altro tipo di interesse. Un secondo rifiuto che getta Gemma nella delusione.

