UeD: ancora una delusione per Gemma Galgani. Maurizio è sparito

Gemma aveva trovato l'amore. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Il cavaliere Maurizio è latitante

A UeD non mancano i colpi di scena. La storia d’amore di Gemma e Maurizio sembra in seria difficoltà. Una nuova delusione si sta palesando per la dama torinese. Gemma è una donna che si è sempre gettata in amore anima e corpo. La sua nobiltà d’animo la rende spesso vulnerabile. Più volte aveva dichiarato la sua felicità per aver trovato finalmente un cavaliere alla sua altezza.

La dama si è subito dichiarata per Maurizio e tra i due è iniziata una conoscenza molto profonda. Tra i due è scoccata la scintilla e la passione ha preso il sopravvento. Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. Infatti, stando alle ultime anticipazioni, pare che tra i due ci sia molta tensione. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Alla fine delle ultime puntate di UeD, quelle mandate in onda prima dello stop per le vacanze di Natale, avevamo lasciato Gemma e Maurizio contenti e sereni nella loro relazione.

Tant’è vero che durante le festività natalizie i due non hanno mai smesso di sentirsi. Ma a quanto pare il cavaliere pian piano si è distaccato dalla dama. E se all’inizio i messaggi erano assidui e costanti, con il passar dei giorni Maurizio si è rivelato latitante e distaccato. Per questo motivo le anticipazioni ci fanno sapere che la dama racconterà il tragico epilogo di questa storia che, a quanto pare, è giunta al termine. Il tutto avverrà sotto gli occhi attenti di Tina Cipollari, pronta già a intervenire sulla questione.

L’opinionista in fondo aveva sempre palesato i suoi dubbi nei confronti di un reale interesse del cavaliere per la dama torinese. Secondo la Vamp di UeD, chi si presenta nel programma per corteggiare Gemma lo fa solo per avere un porto sicuro dove attraccare e poter così sfruttare la popolarità della dama.

Secondo l’opinionista, Gemma Galgani dovrebbe aprire gli occhi e capire dai primissimi segnali le persone che le si presentano dinanzi. Ma, ahimè, Gemma non ha nessuna intenzione di modificare nulla del suo carattere, soprattutto il suo spirito da sognatrice.