UeD: dichiarazione scottante. Maurizio: “Io e Gemma Galgani stiamo sbugiardando Tina”

A UeD Gemma Galgani sta conoscendo il suo nuovo cavaliere Maurizio Guerci. L’uomo rilascia una dichiarazione contro l’opinionista Tina Cipollari, acerrima nemica della dama torinese. Maurizio dice: “Con Gemma stiamo sbugiardando Tina”. Gemma sin da subito ha dichiarato il suo interesse per il cavaliere. Ultimamente i due si sono lasciati andare anche a confidenze più intime.

I due piccioncini raccontano di aver trascorso una notte di passione. Tina Cipollari non ha mai nascosto il suo disappunto, ma soprattutto la sua incredulità nei confronti dell’interesse che Maurizio decanta per la Galgani. Ma il cavaliere rilascia un’intervista al settimanale magazine di UeD in cui dice che sia lui sia Gemma stanno sbugiardato Tina Cipollari.

Ma non solo, continua a palesare il suo interesse per la dama e a sottolineare che la loro differenza di età per lui non è un problema. Anzi, chiude la conversazione con un augurio: che questa storia possa durare il più possibile. Ricordiamo che tra i due corre una differenza di età di ben 20 anni. Questo un argomento di punta che la Cipollari utilizza contro la dama e la coppia. Guerci, ai microfoni del magazine, a tal proposito dice: “Sia io che Gemma stiamo sbugiardato Tina su tutto ciò che inizialmente pensava del nostro rapporto”.

In merito agli attacchi che Tina Cipollari fa a Gemma, Maurizio ha rivelato di non essere un amante delle discussioni. Secondo il cavaliere, le donne intelligenti non cadono in questi tranelli litigiosi. Anche le discussioni tra Gemma e Valentina non sono state gradite da Maurizio.

La differenza di età per il cavaliere non è un problema perché, come per sua stessa ammissione, lui è più interessato alla persona. Si guarda al futuro con una speranza: quella che ci siano più notti di passione per una relazione molto duratura.