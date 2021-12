UeD: Andare Nicole e Ciprian tornano sui social. Lui rivela: “Ho fatto quello che Maria mi ha detto di fare”

Abbiamo assistito, nelle ultime puntate di UeD, alla inconsueta scelta della tronista del trono classico Andrea Nicole. La ragazza è entrata in studio mano nella mano con il corteggiatore Ciprian. Dopo varie polemiche, i due hanno ammesso davanti a tutti, di aver trascorso una notte insieme, lontano dalle telecamere e lasciando all’oscuro tutti, ingannando così di fatto la redazione e la stessa Maria De Filippi.

Fonte studio UeD

Nicole ha rivelato di aver ricevuto una sorpresa fuori dalla porta di casa sua da parte del corteggiatore. I due, dopo una chiacchierata, hanno deciso di trascorrere la notte insieme. Il tutto avviene mancando di rispetto, non avvisando la redazione. Ovviamente l’atteggiamento ha sollevato non poche polemiche da tutti i componenti del dating show di Maria De Filippi.

Dopo la bufera la coppia è uscita allo scoperto anche sui social. I due decidono di fare delle stories Instagram, per spiegare tutto. Nello Studio, uno dei primi ad intervenire contro i due è stato l’opinionista Gianni Sperti, che si è scagliato prima contro Andrea Nicole e poi contro Ciprian. Secondo l’ex ballerino, i ragazzi si sono comportati in modo disonesto, anche e soprattutto nei confronti del lavoro che c’è dietro le quinte di UeD.

Maria De Filippi sulla questione ha le idee chiare e dice: “Su Ciprian penso che abbia fatto una cosa non bella. Hai scelto in modo egoista di metterla in questa situazione. Ci sei cascata secondo me. Non faccio le previsioni ma non ci credo molto a questa storia. Credo che se una persona ti vuole e ti vuole bene, aspetta la mattina dopo”.

Oggi arriva però la replica di Ciprian che ci ha tenuto a precisare il suo gesto. Le sue parole: “Come vedete noi siamo qui, felici di poterci finalmente vivere e vi volevamo ringraziare per il sostegno. Vi volevo anche spiegare quello che è successo”. Il ragazzo rivela che ha fatto quel gesto per capire realmente chi fosse Nicole e aggiunge: “Quindi sono andato letteralmente a prendermela, come lei e Maria avevano chiesto”.