La nuova tronista di UeD, Andrea Nicole si è raccontata. Come ormai sappiamo già tutti, da 8 anni ha completato il suo percorso di transizione da Uomo a Donna. Oggi rivela dei particolari molto intimi della sua vita privata: “Un forte istinto materno“. Nei suoi progetti futuri c’è quello di costruire una famiglia, nasce da qui la voglia della partecipazione al programma, con la speranza di trovare il suo vero amore.

A chi ha dei pregiudizi e critica il suo percorso e il suo passato, la ventinovenne risponde così: “Non ho nulla di cui vergognarmi”. La ragazza si lascia andare a delle dichiarazioni molto personali. Nel suo futuro si vede mamma e traccia il profilo del suo uomo ideale.

A tal proposito dice: “Fin dall’infanzia ho avuto coscienza di essere una bambina. Quando sono riuscita a dare un nome a quello che mi stava succedendo, a quel malessere che avvertivo, ero alla fine delle medie, all’inizio delle superiori. A 15 anni ne ho parlato con i miei genitori. Avevo 18 anni quando ho iniziato il mio percorso di transizione“.

Nicole racconta dei suoi precedenti amori, terminate sempre per i pregiudizi: “Nonostante questi ragazzi, anche conoscendo la mia storia, fossero ben disposti nei miei confronti, mi sentivo inadatta, inferiore, ho sempre cercato una scappatoia”. La nuova tronista di UeD racconta un momento molto sofferto della sua vita. Il lutto per la perdita del nonno. Figura fondamentale nella vita di Nicole.

La sofferenza per questa prematura perdita, le ha fatto vivere un cambiamento interiore radicale. La tronista, in quel momento, ha realizzato che: “Mi sono resa conto di stare perdendo tanto tempo, tempo che non tornerà più. Quindi ho preso la decisione di smetterla di scappare. Da qui la decisione di mandare la mia candidatura on-line. Sono stata ricontattata e poi da lì ho iniziato i provini come chiunque altro”.