Andrea Nicole non approva i titoli dei giornali e spiega: "Non chiamatemi transgender"

Continua a far parlare di sé Andrea Nicole, la tronista di UeD che ha effettuato la transizione da uomo a donna già otto anni fa. La ragazza è stata spesso presentata al pubblico come la prima tronista transgender del trono classico.

Questo appellativo non è preso di buon grado dalla ragazza che, nel corso di un’intervista a F2Magazine, ha commentato e spiegato: “Ho visto titoloni secondo me errati. Transgender definisce una persona che è in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa”.

E ancora: “Da otto anni anche per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola, ma vanifica in qualche modo il mio percorso”. La ragazza ha voluto raccontare i dettagli del suo percorso. Nicole ha rivelato che lei ha sempre desiderato, fin da piccola, di essere una donna.

Purtroppo, la sua transizione è stata per lei motivo di grande sofferenza: “Alle scuole medie ho conosciuto la cattiveria, fino a quel momento la mia casa era una bolla. Ero la persona da prendere di mira, ho dovuto reprimere in pubblico quello che ero. Sapevo, però, cosa volevo essere, cosa volevo vedere allo specchio”. Queste grandi sfide, però, hanno avuto una forte ripercussione sul modo che Nicole ha di vivere l’amore. Purtroppo, la paura di soffrire la porta a cercare sempre una via di fuga.

La nuova tronista spera che l’esperienza a UeD le dia l’occasione di superare questo trauma, trovando l’uomo giusto: “Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta, inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco. Questo senso di impotenza rispetto alla mia inadeguatezza mi ha sempre fatta fuggire prima del dovuto”. Infine, la donna spiega che desidera un uomo che possa capirla e stare al suo fianco e che la veda per la splendida donna che è.