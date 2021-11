Nella scorsa puntata di UeD abbiamo assistito a un piccolo incidente indesiderato ai danni della tronista Andrea Nicole. La ragazza cade dalle scale fino ad arrivare al pavimento dello studio! Ma c’è un particolare che i fan notano che è piaciuto veramente poco e che non è passato di certo inosservato.

Fonte studi UeD

Ciò che hanno notato i telespettatori è l’indifferenza che gli uomini del parterre maschile hanno avuto dinanzi all’evento. Il video della caduta è divenuto subito virale e sta facendo il giro del web da ieri pomeriggio, sollevando le polemiche degli utenti. La tronista si era alzata dal suo posto per raggiungere il corteggiatore Alessandro, mentre al centro studio gli altri protagonisti stavano ballando.

La musica si ferma come accade sempre e Maria De Filippi riprende il consueto corso della puntata. Andrea Nicole si alza in piedi per fare ritorno al suo posto sulla sedia rossa. Mentre la tronista si allontana, inciampa nei suoi stessi pantaloni e finisce a terra. Dal video si vede chiaramente la ragazza ferma per qualche secondo, per poi tirarsi su per raggiungere la sua postazione senza dire nulla.

Immediato l’intervento di Maria De Filippi che chiede ad Andrea Nicole come sta e quanto si fosse fatta male. La tronista cerca di sdrammatizzare e rassicurata la conduttrice di non essersi fatta niente e di stare tranquilla. Ma un dettaglio non è passato inosservato all’occhio dei molti fan del programma: dinanzi alla caduta della ragazza, nessuno dei tre cavalieri seduti ha steso una mano per aiutarla!

Come minimo qualcuno si sarebbe dovuto alzare e soccorrere la mal capitata. Andrea scivolata proprio dove sono seduti i cavalieri, che invece rimangono seduti al loro posto, facendo finta di nulla. Ovviamente si sollevano le critiche sul web di molti utenti, i quali hanno trovato poco signorile il mancato soccorso. Il dettaglio non poteva di certo passare inosservato.