La nuova stagione di UeD di Maria De Filippi con ogni puntata ci regala sorprendenti novità e colpi di scena. Arrivano delle scottanti anticipazioni dalle ultime registrazioni che ci rivelano dinamiche inaspettate. Ma andiamo per ordine e facciamo un passo alla volta per cercare di capire cosa è successo dalle ultime puntate fino alle anticipazioni.

Fonte studi UeD

Nel trono Over si è parlato tantissimo della frequentazione tra Costabile e Gemma Galgani. Una storia che però non è andata decisamente come ci si aspettava. Infatti la relazione non ha trovato un lieto fine e la dama non se ne fa assolutamente capace. Ma il cavaliere si dice esausto dalle continue accuse della Galgani. Costabile va avanti e addirittura ha già intrapreso una nuova frequentazione con Dominique, la quale si è presentata in studio per rubare il cuore del cavaliere (e l’uomo a Gemma).

Poi si parla della frequentazione tra Marcello e Ida: anche tra di loro la storia non è andata bene e anche in questo caso il cavaliere si è già buttato a capo fitto in nuove conoscenze. Ben quattro dame per lui. Ma Marcello si lascia incantare solo da una di loro. Ma la Platano? Cosa succede di nuovo per il volto storico di UeD?

Cosa bolle in pentola? Eravamo rimasti a Ida che aveva da poco chiuso la storia con Diego Tavani. I due erano pronti ad uscire insieme nelle scorse settimane. Ma poi qualcosa pare non sia andato per il verso giusto, portando la neo coppia ad un addio definitivo. Ida era pronta a lasciare il programma.

Ma arriva il colpo di scena che lascia incredula la stessa Maria De Filippi. A quanto pare la donna, nella prossima puntata, sarà protagonista di un ballo niente di meno che con il suo ex Armando Incarnato. La situazione è stata vista da molti come un ritorno di fiamma. Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata.