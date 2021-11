UeD, Andrea Nicole determinata: “Non mi farò condizionare da Gianni Sperti”

La nuova stagione di UeD presenta delle novità sul trono classico. Tra i nuovi volti ne spunta uno che attira l’attenzione dei telespettatori, quello di Andrea Nicole Giusti, la ragazza che da poco tempo ha terminato il suo percorso di transizione da uomo a donna. Oggi si mette in gioco nello show di Maria De Filippi alla ricerca del vero amore.

La ragazza ha già intrapreso un percorso di conoscenza con i suoi corteggiatori. Tra di loro ci sono Ciprian, Alessandro e Gabrio che attirano in particolar modo la sua attenzione. Quest’ultimo però si è recentemente eliminato, dichiarando di non sopportare la vicinanza che la tronista ha avuto Ciprian. Il percorso di Nicole all’interno di Uomini e Donne appassiona sempre di più il pubblico da casa.

Recentemente le dinamiche si sono fatte ancora più interessanti, dato che a telecamere spente lei e il corteggiatore Ciprian si sono scambiati un bacio. Questo però non la allontana dalla voglia di conoscere anche Alessandro e non disdegna né nasconde l’interesse anche per Gabrio, il quale però decide lo stesso di eliminarsi.

La tronista si confessa confusa e sui suoi due corteggiatori dichiara: “Sono quasi l’opposto ed è proprio quello che mi incuriosisce di loro. Alessandro è pacato, a tratti impacciato e molto sensibile. Ciprian dà l’impressione di essere forte, determinato senza dubbio ma anche lui sensibile, nonostante lo nasconda molto bene. Se sono interessati a me così come dicono devono farmi capire perché scegliere uno piuttosto che l’altro. Mi aspetto tanto da parte loro”.

A tal proposito interviene l’opinionista di UeD Gianni Sperti, il quale non nasconde i dubbi che ha nei confronti di Ciprian. Ma la tronista in tal senso ha le idee molto chiare: “Comprendo il suo punto di vista e penso che sia condiviso da molti altri. Apprezzo qualsiasi parere che venga dato in mia tutela, però voglio valutare personalmente. Ho deciso di vivere questa esperienza in linea con ciò che sono. Fuori non ascolterò nessuno, perché sono testarda e quando credo in qualcuno voglio andare fino in fondo. Senza condizionamenti”.