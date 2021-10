UeD, Gianni Sperti attacca Ciprian: “Sei egoista ed egocentrico”

Le puntate di UeD portano con sé innumerevoli novità. Nel trono classico ad accendere i riflettori è senza ombra di dubbio Andrea Nicole, la ragazza che ha terminato da poco il suo percorso di transizione da uomo a donna. È una fra le prime troniste trans e nel suo percorso sulla sedia rossa, ha appena cominciato a rapportarsi con i suoi corteggiatori.

Nicole ha cominciato a manifestare un certo interesse per Ciprian. Il ragazzo dal canto suo ha delle titubanze che lo portano anche a volersi confrontarsi con l’altra tronista Roberta. A non essere convinto del suo atteggiamento è l’opinionista Gianni Sperti che non gradisce le sue parole.

Secondo l’ex ballerino il corteggiatore non manifesta nessun interesse nei confronti della tronista. Dal canto suo Ciprian dichiara che il suo atteggiamento è dettato dalla paura. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Si svolge un esterna tra Andrea Nicole e Ciprian, il che fa storcere il naso ai telespettatori.

L’opinionista non ha preso di buon grado alcune frasi che il ragazzo ha rilasciato. Ciprian si dice in difficoltà per le attenzioni che il dating show di UeD e le telecamere gli stanno dando. Il ragazzo: “Per qualche secondo ho pensato addirittura di abbandonare. Non è una cosa che riguarda te, ma venire qui al centro dello studio mi mette in difficoltà”.

Immediata la reazione di Gianni, che trova tale atteggiamento solo una scusa. Secondo lui il corteggiatore è egocentrico ed egoista. Infatti di fronte alla crisi che Andrea Nicole ha trascorso per via di alcune sofferenze del passato, a Ciprian non è mai passato per la mente di consolarla. A prendere la parola questa volta è Tina Cipollari, la quale condivide in pieno il pensiero del suo collega: “È molto concentrato su se stesso, di sicuro non sta lì a pensare ad Andrea”.

