Il pubblico di UeD ha atteso con ansia questo momento e in molti sono rimasti delusi. Ovviamente, stiamo parlando dell’inattesa e dibattuta scelta di Andrea Nicole Conte. La ragazza ha abbandonato lo studio del dating show dopo aver trascorso la notte con il suo corteggiatore Ciprian. I due hanno rivelato le loro intenzioni a cose fatte, ma soprattutto, senza aver avvisato la redazione.

Questo ha sollevato un dibattito non da poco. Nonostante le polemiche, però, di fatto un amore è sbocciato e i due ex volti del programma della Mediaset hanno iniziato la loro relazione lontano dai riflettori. Nei giorni scorsi, l’ex tronista Nicole ha speso delle importanti parole sul suo percorso a UeD.

La ragazza ha parlato delle sue emozioni e dei sentimenti per Ciprian in un messaggio affidato a Instagram. Anche il ragazzo, a sua volta, ha voluto soddisfare la curiosità dei suoi followers, ansiosi di sapere come stesse andando la relazione con Nicole. “Com’è stato vivere Andrea Nicole fuori dalle telecamere?” chiede qualcuno.

L’ex corteggiatore scrive in risposta: “Ancora più bello di come me lo ero immaginato. Anche perché solo fuori hai modo di conoscere la persona che hai affianco. Io personalmente ho avuto tante conferme sui lati del suo carattere e ne ho scoperti di nuovi bellissimi”.

Non è difficile credere alle parole di Ciprian, specie dando un’occhiata al profilo Instagram di Andrea Nicole. La ragazza infatti ha da poco postato una foto di lei insieme a Ciprian. Ad incorniciare lo scatto una dolce dedica: “Come ogni anno questo giorno è sinonimo di famiglia, tanto cibo e riposino a pancia piena sul divano di nonna. Questa volta c’era un posto in più a tavola, accanto a me, come speravo accadesse da tanto tempo e finalmente mi sono goduta minuto per minuto quello che realmente è un felice Natale, esattamente come lo auguro a tutti”.