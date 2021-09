Nel corso della puntata di UeD la nuova tronista Andrea Nicole si è lascia andare ad uno sfogo. La ragazza sta vivendo una conoscenza con Ciprian. Ma in studio accade qualcosa che turba la ventinovenne. Il corteggiatore viene accusato di non essere realmente interessato alla tronista, tali dubbi si fanno strada anche nei pensieri di Nicole.

“Sto tornando indietro dietro a cose che non voglio più vivere, cose che non mi fanno piacere” dichiara. Lo sfogo della ragazza continua fino a sfociare nel pianto: “Ho paura perché non saprò mai cosa pensa realmente una persona se quello che mi sta dicendo è a pieno la verità”. Le perplessità che sono sollevate su Ciprian hanno in qualche modo destabilizzato la tronista di Uomini e Donne, la quale sta intraprendendo questo percorso alla ricerca del vero amore.

Come ormai il pubblico ben ricorderà la ragazza nel 2014 ha terminato il suo percorso di transizione da uomo a donna per questo: “Non voglio più sentirmi in difetto rispetto alle persone che ho di fianco dopo tutto quello che ho fatto, non è giusto. Perché ho fatto tutto ciò perché Andrea esistesse senza soccombere”. Del tutto diversa è la situazione che invece Nicole vive con Gabrio.

Il ragazzo ha scritto una lettera per raccontarsi. Una vita che l’ha messo a dura prova: il corteggiatore di UeD e diventato orfano di padre da piccolo, è cresciuto in povertà in Russia. Sua madre che lo maltrattava e per vivere chiedeva la carità e accudiva il fratello minore.

All’età di 6 anni è trasferito in Italia e dopo due anni in orfanotrofio ha conosciuto quella che è la sua attuale famiglia. Gabrio ci teneva a raccontare la sua storia per iniziare una frequentazione in completo equilibrio. I due sono uniti da una sofferenza passata che rende la loro conoscenza particolare e speciale.

