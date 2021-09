UeD: colpo di fulmine tra Andrea Nicole e il suo nuovo corteggiatore

È da poco iniziata la nuova stagione di UeD. Appuntamento firmato sempre Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Tante le novità di quest’anno che gli autori hanno presentato. Tra queste c’è la tronista Andrea Nicole. La ragazza da pochi anni, ha terminato il percorso di transizione da uomo a donna. La tronista ha già cominciato a relazionarsi con alcuni corteggiatori.

Tra loro spunta Ciprian. Il corteggiatore aveva partecipato ad un appuntamento al buio, finito il quale, aveva deciso di proseguire nella sua coscienza con Nicole. I due si sono scambiati diversi messaggi e pochi giorni fa, è avvenuta la prima esterna. Nonostante la presenza delle telecamere, tra di loro è già scoppiato un certo feeling.

Ciprian guardandola negli occhi spiega: “Quando sei scesa da quelle scale non ho visto niente del tuo passato. Ho visto te. Secondo me c’è tanto da scoprire, non m’importa niente di quello che pensa la gente”. Vedendo il viso perplesso della tronista il corteggiatore di UeD aggiunge: “Di cosa hai paura?”. Nicole dopo un primo tentennamento risponde così: “Di rimanerci male, fare fatica a reggere lo sguardo”.

Ciprian risponde prontamente: “Io guardo sempre negli occhi”. Tornati al centro studio il corteggiatore palesa e conferma il suo interesse. Ma Nicole continua ad avere qualche problema e il ragazzo a quel punto aggiunge: “È bellissima. C’è una connessione, un’intesa di sguardi che non si può spiegare a parole”.

Solo in quel momento Andrea è chiamata a replicare a quelle parole: “A me fa strano ad aprirmi con una persona con cui ho parlato solo una volta. Quello che mi dice e come lo dice, mi spinge ad aprirmi, anche se sono sempre diffidente, per una forma di protezione. Sono contenta dell’esterna e di quello che ci siamo detti e di come sono stata con lui”.

