UeD: Andrea Nicole mostra una foto di quando era ragazzo

La nuova edizione di UeD ha presentato al pubblico i nuovi tronisti. Ad attirare l’attenzione dei telespettatori in particolar modo è Andrea Nicole. La ragazza ha rivelato di essersi sottoposta ad un percorso di transizione da uomo a donna ormai giunto al termine. I riflettori si accendono sulla ragazza: ci sono alcune scottanti anticipazioni da poco giunte.

A quanto pare la tronista ha mostrato ad un suo corteggiatore una foto che risale a prima della sua trasformazione. Andrea Nicole si è concessa un esterna con Alessandro e tra di loro è scattato il primo bacio Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire come sono andate le cose. La ragazza porta in esterna due corteggiatori: Alessandro e Ciprian.

La tronista con Alessandro si è aperta molto raccontando gran parte del suo passato. Mostra una foto della sua mamma, con la quale è legata da un rapporto molto particolare, e uno scatto di lei quando era appena un ragazzo che frequentava le scuole, quindi risalente ad un momento antecedente alla transizione.

Tra i due scatta anche il primo bacio, che avviene su una terrazza ed è caratterizzato da un forte trasporto. Tutti i fans ricorderanno il discorso di presentazione di Andrea Nicole. La ragazza spiegato di aver concluso il percorso di transizione, da qui si deduce che l’appellativo di transgender non le si addice proprio.

Anzi lo sente anni luce lontano, dato che ad oggi è una donna a tutti gli effetti. Come la ragazza stessa spiega, il suo percorso è iniziato da quando aveva soli 15 anni. In realtà Andrea è nata in un corpo da uomo, pur sapendo da subito di essere donna. La tronista di UeD ha una mamma molto forte, la quale ha sempre sostenuto le sue scelte. Nicole nel suo percorso nel dating show di Maria De Filippi sta scoprendo nuove esperienze, i primi confronti con i suoi corteggiatori le stanno regalando forti emozioni.