Una notizia che circola sul web da qualche ora sta facendo discutere gli spettatori. Ciò che è avvenuto ultimamente nel trono classico di UeD non era mai successo. Nello studio si respira un’aria di forte tensione. L’ultima registrazione avvenuta nel dating show, è stata a dir poco infuocata. Arrivano delle anticipazioni inaspettate.

Si accendono i riflettori sul momento della scelta di Andrea Nicole, giudicata dai più, inconsueta. La tronista fa la sua scelta dopo una notte trascorsa con il suo corteggiatore Ciprian, ingannando così la redazione, Maria De Filippi e tutto lo studio. Qui si sollevano le polemiche. I due ragazzi hanno infranto tutte le regole del programma.

Trascorrono la notte insieme dopo l’incontro segreto a casa di lei, in barba al regolamento. Il giorno dopo fanno il loro ingresso nel programma mano nella mano. Nelle anticipazioni si dichiara: “Lui ha bussato alla porta di casa sua, senza la redazione. Lei lo ha fatto entrare. Hanno passato la notte insieme. Nessuno ha avvisato gli autori”. In un primo momento, il pubblico ha applaudito per la nuova coppia appena formata.

Fonte studio UeD

Ma non sono tutti d’accordo. A scatenare la sua furia è stato l’opinionista di UeD, Gianni Sperti, il quale senza mezzi termini attacca. Sempre dalle anticipazioni possiamo apprende che l’opinionista: “Ha iniziato a insultare sia lei che Ciprian in modo molto forte. Sostiene che i due sono stati due str****. Due disonesti e che hanno preso in giro tutti. Gianni ha detto che credeva molto in Andrea Nicole e che ci è rimasto di me**”. Ma il parere dell’opinionista sembra essere condiviso anche dalla redazione del dating show e dalla stessa Maria De Filippi.

La padrona di casa è evidentemente delusa da ciò che è appena accaduto. L’opinione pubblica si divide in due: c’è chi si dice deluso da tale atteggiamento di completa mancanza di rispetto, soprattutto nei confronti delle persone che lavorano nel programma. C’è chi invece sostiene che in quelle occasioni, il cuore comanda, ed è difficile resistere all’amore. Sembrerebbe che la delusione arrecata agli autori abbia fatto scoppiare in lacrime Andrea Nicole, mortificata per ciò che è accaduto.