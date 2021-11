Le puntate del trono classico di UeD continuano a tenere i telespettatori incollati al televisore, grazie a vicende inaspettate e interessanti novità. Attualmente, ad incuriosire maggiormente il pubblico, tra i tronisti, è Andrea Nicole. La ragazza, inizialmente, ha attirato la curiosità di tutti per il suo percorso di transizione da uomo a donna.

Fonte studio UeD

Ma ora, a tenere vivo l’interesse del pubblico, è il suo carattere al contempo dolce e risoluto. Di recente i riflettori si sono nuovamente accesi su di lei per via di una meravigliosa sorpresa che la tronista ha ricevuto all’interno dello studio. Il corteggiatore di Nicole, Alessandro Verdolini, ha deciso di organizzare per lei un’esterna molto particolare: il ragazzo ha invitato addirittura sua madre ad entrare nello studio di UeD.

Ovviamente, questo emozionante ed inaspettato incontro è avvenuto a porte chiuse, senza il pubblico del programma, e da remoto. Il tutto si è svolto in questo modo: inizialmente Andrea Nicola era seduta su una sedia al centro studio, davanti ad uno schermo, dal quale è stato riprodotto un video. La protagonista del video è di certo qualcuno che la tronista non si sarebbe mai aspettata.

Si tratta proprio della madre di Andrea Nicole, che le manda un messaggio molto speciale. La ragazza è ovviamente scoppiata in lacrime nell’ascoltare le parole della sua mamma, che la descrive con aggettivi meravigliose come: “Intelligente, bella, intraprendente” e anche “piuttosto tosta, anche da piccolina”. La donna ha speso anche qualche parola sul percorso di transizione intrapreso da sua figlia.

La madre di Andrea Nicole ha rivelato che in effetti per capire la situazione: “Ci è voluto un po’”. La donna ha poi aggiunto che: “Il dolore era vedere che magari le facevano qualcosa, che non era in grado di difendersi”. Ma nonostante le difficoltà, la mamma e il papà sono sempre stati pronti a sostenere la loro bambina. Come ha specificato anche la madre della tronista: “Non è cambiato niente, Andrea era e Andrea è”.