La nuova edizione di UeD ha portato una ventata di novità, tra queste sicuramente ha fatto scalpore l’annuncio della tronista Andrea Nicole Conte. La ragazza è divenuta in poco tempo un personaggio amato e seguito del dating show di Maria De Filippi. La sua particolare storia ha catturato i telespettatori, attirando su di lei parecchia curiosità.

Fonte studio UeD

Andrea Nicole Conte è infatti la prima tronista che presenta la sua particolare esperienza a UeD. La ragazza ha da poco terminato il suo percorso di transizione da uomo a donna. In breve è divenuta un’icona di cambiamento e inclusività. Ma c’è ancora qualcuno che non ha ben capito in concretezza cosa la ragazza abbia fatto.

Spunta una domanda da parte di un hater sui social, che solleva le polemiche del web. Andrea non si lascia scoraggiare quando qualcuno inizia a far polemica. Infatti dinanzi a domande così futili risponde con una certa ironia.

Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Un utente senza delicatezza fa ad Andrea una domanda molto sopra le righe: “Hai il p******?”.

Il quesito sembra avere intenzioni decisamente discriminatorie. La ragazza non ha perso la sua ironia, non si è tirata indietro dal rispondere a tono a questa futile e discriminante domanda.

L’ex tronista di UeD ha risposto pubblicamente sui social con molto sarcasmo, alla domanda: “Amo ho il freezer pieno, fra gli spinaci e il preparato per soffritto. Le verdure sono importanti per una dieta sana ed equilibrata”.

La dimostrazione lampante che delle volte con l’ironia e il sarcasmo si ottiene di più che alimentando odio e risposte al vetriolo. Molti gli utenti social che hanno notato l’eleganza e la simpatia di Andrea Nicole, che oggi grazie a UeD sta vivendo la sua storia d’amore con il suo compagno Ciprian. I due sono più affiatati e innamorati che mai.