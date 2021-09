UeD: Andrea Nicole si avvicina a Gabrio, il ragazzo dal passato burrascoso

La nuova stagione di UeD è iniziata da poco ed ha già regalato al pubblico innumerevoli colpi di scena e novità. Sia nel trono over che nel trono classico sono stati tanti gli eventi che hanno tenuto i telespettatori incollati al televisore. La dama Gemma Galgani presenta il suo nuovo décolleté.

Nel trono classico spunta Andrea Nicole, una ragazza che ha terminato da poco il suo percorso di transizione da uomo a donna. Dopo un primo imbarazzo iniziale, la tronista si è cominciata a confrontare con i suoi corteggiatori. Tra le prime esterne appare Ciprian, un ragazzo che desta non poco la curiosità dei presenti e carpisce l’attenzione di Nicole.

Il percorso procede e tra di loro si fa spazio un nuovo nome. Il ragazzo si chiama Gabrio e nasconde un passato carico di sofferenze. Di origini Russe, fisico palestrato e occhi di ghiaccio. Dopo la prima esterna i due si scambiano svariati messaggi in cui il corteggiatore prende la palla al balzo per raccontare le sofferenze vissute nella sua adolescenza.

Un’infanzia caratterizzata da una madre biologica che non si occupava dei loro figli. Gabrio ci tiene a sottolineare che il suo raccontato è stato fatto non per suscitare la pena dei telespettatori ma per mettersi a nudo così come ha fatto Nicole nel suo percorso. “L’ho fatto solo per pareggiare i conti” dice, quasi come a voler far capire che la sofferenza unisce il percorso di entrambi.

La tronista di UeD, rimane piacevolmente colpita dal racconto del suo corteggiatore e, dopo un primo approccio, scatta la voglia di andare oltre: “Lo vedo un po’ severo, è un gigante buono quello che ho visto io”. Uno scambio di sguardi che lascia lo spazio a quello che molti pensano possa diventare da qui a breve un feeling molto particolare.

