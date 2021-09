È da poco iniziata la nuova stagione di UeD, un appuntamento firmato sempre da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Tante le novità di quest’anno, che hanno tenuto i telespettatori incollati al televisore. I nuovi amori non sono mancati. La presentazione dei nuovi tronisti ha attirato l’attenzione del pubblico, in particolar modo Andrea Nicole, una ragazza che da pochi anni ha terminato il suo percorso di transizione da uomo a donna.

Nelle scorse puntate abbiamo assistito ad un colpo di fulmine. Tra i corteggiatori della tronista spunta Ciprian, un ragazzo che ha attirato immediatamente l’attenzione di Nicole. I due hanno già fatto un’esterna insieme e la loro complicità è stata palese a tutti. È per questo che la ragazza ha scelto di portare nuovamente lui in esterna. Tale scelta ha scatenato la furia degli altri corteggiatori.

Nicole si rivela timida e molto frenata nei confronti di questa nuova conoscenza. Il suo trascorso non le permette di viversi appieno e serenamente il confronto con il corteggiatore. Ma la polemica si scatena una volta che i due tornano in studio. Infatti, nel corso della scorsa puntata, dopo l’esterna avvenuta tra Ciprian e Nicole, i corteggiatori della tronista si sono detti delusi.

Questi hanno fatto notare ad Andrea che in realtà sta focalizzando tutta la sua attenzione solo su Ciprian. Definiscono il ragazzo arrogante e presuntuoso. A quanto punto interviene il collega della ragazza, il tronista Matteo: “Devo dire una cosa a favore di Ciprian, si chiama carattere e non arroganza. La cosa più importante è vedere lei con il sorriso, tutta questa arroganza non la vedo” dice.

Ma qualcosa sta per succedere a breve è Nicole rimarrà delusa. L’opinionista di UeD, Gianni Sperti dice di aver notato anche lui un Ciprian più distaccato. Il ragazzo tutto d’un fiato ammette di provare una certa curiosità anche nei confronti dell’altra tronista Roberta, e di voler fare anche con lei un’esterna.

