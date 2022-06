Lo studio di UeD ha visto nascere tantissime nuove coppie. Alcune hanno portato avanti un amore vero e duraturo, altre si sono separate per incomprensioni o incompatibilità. Spesso, però, i fans sono rimasti affezionati alle loro coppie preferite ed hanno continuato a seguirne le vicende con attenzione.

Di recente i riflettori si accendono nuovamente proprio su un ex volto di UeD che il pubblico aveva apprezzato particolarmente. Parliamo di Angela Artosin, che ha recentemente affidato ai social un annuncio che ha scosso tutti i suoi seguaci.

A quanto pare la donna, dopo 11 anni di vita passata insieme e la nascita di due figli, si sarebbe separata da suo marito Simone Ferroli.

Ma per fortuna in questo caso le brutte notizie sono affiancate da un grande sospiro di sollievo. Infatti, nello stesso post la donna ha rivelato anche di essere riuscita a sconfiggere nuovamente un tumore.

Queste le parole che Angela ha affidato al suo profilo Instagram: “Non so da che parte iniziare… ieri dopo mesi di attesa con varie operazioni è arrivato il responso medico e sono di nuovo “pulita”. Ottima notizia. Poi e il resto, un momento tremendo per una madre, donna e moglie ma questo lo leggerete sulla biografia che ho cambiato”.

“Non chiedetemi il come, quando e perché in questo momento penso solo ai miei bimbi. E ci tengo a precisare che non l’ho voluto io ma il destino gioca troppo con me ultimamente. Mi farò forza per l’ennesima volta. Vi voglio bene questo non dimenticatelo”.

Contestuale, Angela ha aggiornato la sua biografia di Instagram, lasciando solamente il nome dei suoi due figli e la descrizione “madre single”. Di certo un periodo difficile per la Artosin, ma la sua grande forza è sempre stata una sua caratteristica e sicuramente riuscirà ad affrontare anche questa difficoltà a testa alta.